Врач-ревматолог объяснил, как пассивный отдых вредит сердцу и суставам

С 30 октября по 7 ноября россияне остаются дома, чтобы снизить распространение коронавируса в стране Фото: Андрей АБРАМОВ

Врач-ревматолог, невролог Павел Евдокименко объяснил, какую опасность в себе таит пассивный отдых.

В первую очередь под ударом могут оказаться сердце, органы дыхания и суставы. Особенно это вредно для людей, у которых уже имеются проблемы с суставами.

- Например, вылечить больные суставы нельзя без упражнений. Для них движение очень важно. Они могут атрофироваться, если человек в принципе мало двигается и гуляет, - говорит «Москва 24» Павел Евдокименко, врач-ревматолог.

Сердце и легкие также страдают от неактивного образа жизни. Если человек дни напролет лежит на диване, то начнутся пагубные процессы.

Конечно, за неделю суставы не атрофируются, но сердце «сильно просядет».

Врач советует делать хотя бы легкую зарядку. Причем совершенно не важно время суток, когда проводится физическая нагрузка. Это может быть утро или день или вечер.

Легкие физические упражнения придадут бодрости и сил. А для их выполнения вовсе не нужно идти в спортзал, сделать их можно на открытых спортивных площадках возле дома.

- Как минимум час-два в день надо гулять, если есть такая возможность. Хотя бы минут 30 в день уделить легким упражнениям, они необязательно должны быть физически тяжелыми,- посоветовал медик.

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