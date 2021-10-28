Врачи и психологи – о том, как правильно провести нерабочие дни: Продумайте график нележания на диване

Гулять — но не по магазинам. Есть часто — но не сладости. Спать — но не выбиваться из режима Фото: Андрей АБРАМОВ

В Москве и еще нескольких регионах с 28 октября начались нерабочие дни, которые продлятся до 7 ноября. В масштабах всей страны нерабочими днями будут 30 октября - 7 ноября.

- Ресурсов здравоохранения уже не хватает, чтобы лечить пациентов, которые каждый день поступают с новой коронавирусной инфекцией. Нерабочие дни - вынужденная мера, основная их задача – уменьшить количество контактов и заражений, - напоминает член комитета Совета Федерации по социальной политике, кандидат медицинских наук Владимир Круглый в эфире Общественной службы новостей. - Большинство людей видят, что происходит (в России зафиксирован новый антирекорд: больше 40 тысяч случаев коронавируса, более 1100 человек умерли от COVID-19. — Ред.). и подойдут к этим дням адекватно.

Что значит адекватно?

ГУЛЯТЬ ТАМ, ГДЕ НЕТ ЛЮДЕЙ

- Быть дома с семьей. Если гулять, то в тех местах, где нет возможности заразиться, где нет скопления людей. Меньше ходить в магазины, - дает простые рекомендации Владимир Круглый.

ПИТАТЬСЯ ДРОБНО, НЕ ЕСТЬ КОНФЕТЫ С БАРАНКАМИ

- Подумайте, что вы будете есть, сидя дома, - поднимает животрепещущую для многих россиян тему Андрей Продеус, врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор. - Опасность локдауна - это гиподинамия и лишний вес. Многие люди ее ощутили во время прошлого локдауна, прибавили килограммы, сидя дома. Средняя прибавка в весе тогда составила 5 кг и более. Причина понятна: постоянные перекусы, еда с повышенным содержанием сахаров и углеводов. Лучше использовать время, пока вы дома, чтобы приготовить хорошую полезную горячую еду, питаться дробно и часто. А не есть конфеты с баранками.

ПРОДУМАТЬ ГРАФИК НАГРУЗОК И РАДОСТЕЙ

- Надо продумать себе график нагрузки, а не лежания на диване и смотрения телевизора, - рекомендует Андрей Продеус.- Это вопрос самоорганизации: если отдадитесь на волю течения, ничего хорошего не будет, это приведет если не к коронавирусу, так к ожирению и сердечно-сосудистым заболеваниям

- Продумайте позитивные моменты на неделю: это может быть книга, которую давно хотели прочитать, или просто общение с близкими. Но все должно быть подготовлено, если лежать на диване, счастье не свалится на голову. Если мы ждем, что мир нам все обеспечит, - это самый деструктивный вариант. В пандемию люди столкнулись с тем, что не могут планировать и контролировать собственную жизнь. Но режим дня, правильного питания и физических нагрузок мы можем контролировать! - уверена Татьяна Попова, доцент Московского института психоанализа, старший научный сотрудник Психологического института РАО.

СТАВИТЬ БУДИЛЬНИК

- Сон в нерабочие дни у многих может сбиться – ведь можно подольше поспать и попозже лечь. Но у нас у всех есть часы, правда? И мы можем поставить будилник, все до безобразия просто, - продолжает Татьяна Попова. - Очень важно планировать для себя, что вы хотите сделать в эти нерабочие дни полезного и ценного. Режим - важная составляющая психогигиены.

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