Цена на газ в Европе выросла на 11% Фото: REUTERS

Цена на газ в Европе на открытии торгов в понедельник, 1 ноября, выросла на 11 процентов на фоне остановки прямой прокачки в Германию по газопроводу «Ямал-Европа» в субботу, 30 октября. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Как свидетельствуют данные биржи ICE, цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на открытии торгов поднялась почти до 861 долларов за 1 тысячу кубометров, или 72 евро за МВт⋅ч. Таким образом, общий рост стоимости превысил 11%.

Напомним, в минувшую субботу, 30 октября, прокачка газа по газопроводу «Ямал-Европа», который проходит через Россию, Белоруссию, Польшу и Германию, была прекращена. По данным немецкого газотранспортного оператора Gascade, прокачка газа резко снизилась с 09:00 до 10:00 по московскому времени, а в период с 10:00 до 11:00 и вовсе прекратилась. В последние часы работы объем проходящих по трубе объемов голубого топлива снизился с почти 400 тысяч кубометров до 28,8 тысяч кубометров.