В МХАТ вразили надежду, что спектакль "Чудесный грузин" вернется на сцену Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2021 году Ольга Бузова впервые вышла на сцену МХАТ. Ее пригласили играть в постановке «Чудесный грузин». Когда певица впервые вышла на сцену, это вызвало волну возмущения. Тем не менее, задумка режиссера оказалась верна, и публика шла на спектакль.

В новом сезоне сотрудничество с Бузовой было решено продлить, спектакль ждали 2 ноября, но его пришлось отменить.

В театре объясняют, что постановку просто перенесли, она обязательно состоится. А пока объясняют, что отмена связана с тем, что билеты плохо продавались.

В театре полагали, что Ольга Бузова начнет активно рекламировать спектакль в соцсетях, но она не стала этого делать.

Только за несколько дней до премьеры артистка упомянула о спектакле в соцсетях и призвала покупать билеты. К тому моменту решение об отмене уже было принято.

Пресс-секретарь Московского художественного академического театра (МХАТ) имени Горького Виктория Мусина-Пушкина подтвердила, что отмена спектакля – это длительная процедура. Примерно в тоже время, как все документы были подписаны и постановка убрана из афиши, Ольга написала о «Чудесном грузине» в соцсети и опубликовала кадр со страницы сайта продажи билетов, где было видно, что ожидается аншлаг и зал почти заполнен.

- В это время, как я понимаю, Ольга начала писать в сторис о том, что якобы билеты уже все проданы. К этому моменту спектакль уже был отменен. Его перенесли, он будет, наверняка будет, — комментирует Пятому каналу Мусина-Пушкина.

Она отметила, что директор театра подготовит приказ о возврате средств за купленные билеты. Пока точно не ясно, какой процент суммы смогут вернуть зрители.

- Мы опубликовали телефоны билетного стола, как только процедура возврата будет утверждена, зрителей уведомят как будут возвращать деньги за „Грузина“, — пояснила пресс-секретарь МХАТа.

Сама Бузова написала в соцсети обращение к театру. Судя по всему, певица не поверила, что постановка с ее участием не пользуется популярностью.

- Уважаемый МХАТ. Желаю вам всегда таких продаж на все ваши постановки, как были на спектакль с моим участием, - цитирует телеканал "360" слова артистки.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на новость со спектаклем. Он напомнил, что совсем недавно руководство театра называло Бузову надеждой МХАТа, заявляя, что ее ждет ошеломительный успех.

В связи с этим Пушков задался вопросом, куда пропал «хайп» и 23 млн подписчиков певицы, которые «должны были заполнить зал театра как минимум до 2041 года", пишет газета "Известия".