Бузовские сезоны во МХАТе, похоже, закончились

Спектакль вызвал споры еще до премьеры. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

2 ноября экс-ведущая «Дома-2» должна была выйти на сцену Московского Художественного театра в спектакле "Чудесный грузин". В начале октября билеты на "Грузина" появились в продаже. Но продавались они не очень, если честно, несмотря на первоначальный скандальный успех постановки. Хотя по нынешним театральным меркам билеты были недороги: 1 000 – 6 000 рублей.

Этот спектакль вызвал споры еще до премьеры. Бузова во МХАТе – какой кошмар! Но зрительный зал был полный на премьере. Потом было бурное обсуждение в СМИ и в соцсетях, заседание общественного совета при Минкульте. Потом появилась информация, что актеры Художественного театра якобы объявили бойкот из-за участия Ольги Бузовой. Потом спектакль то ли отменили, то ли перенесли на неопределенный срок из-за выборов в Государственную Думу (завлит театра Захар Прилепин в них участвовал и не хотел фраппировать свой электорат). В общем, споров, слухов, домыслов вокруг «Чудесного грузина» было немало.

Напомним, сюжет повествует о юности Сталина. Зрители вместе с ним переносятся в 1902 год, в Батум, куда «чудесный грузин» (так Сталина называл Ленин) приехал с «партийным заданием». Дальше - «подвиги» «отца народов» периода его революционной юности: темные дела с контрабандистами, жестокие эксы, кровавые теракты. Однажды жандармы устроили на Сталина облаву. Ему помогла спастись певичка из кабаре с претенциозным именем Бэлла Шанталь. На эту роль пригласили звезду Инстаграма с 23 миллионами подписчиков Ольгу Бузову. Получается, что Бузова спасла Сталина…

Выбору в Думу прошли (её результаты мы знаем). Спектакль появился в афише, дата - 2 ноября. С Бузовой, разумеется, как и обещали еще два месяца назад. «Чудесный грузин» останется в репертуаре МХАТ и будет идти только с участием Ольги Бузовой. Мы не рассматриваем никакую другую кандидатуру на роль Бэллы Шанталь, кроме Ольги», - говорили нам в театре.

Но инстадива с миллионными подписчиками вернуться на легендарную сцену так и не смогла. Кстати, сама Ольга в своем микроблоге не рекламировала спектакль, запланированный на 2 ноября. Как чувствовала...

Как сказано на сайте театра, спектакль «Чудесный грузин» отменяется в связи с плохими продажами билетов в период карантинных ограничений. Такое решение принял новый генеральный директор театра Владимир Кехман. Он был назначен в МХАТ им.Горького 27 октября. В очередной раз Художественный театр заявляет, что не снимает спектакль из репертуара, а переносит на неопределенный срок. На какой именно, не уточняется.

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