Глава МВФ рассказала про последний шанс остановить глобальное потепление

Кристалина Георгиева Фото: REUTERS

Возможность мирового сообщества сдержать повышения температуры на планете на полтора градуса Цельсия быстро исчезает. Об этом говорится в сообщении директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой, размещенном в блоге МВФ перед началом выступления мировых лидеров на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в шотландском Глазго.

Глава МВФ указала на пробелы в амбициях и политике международного сообщества по проблеме изменения климата, призвав страны принимать значительные меры для борьбы с потеплеем. «Сейчас окно возможностей для сдерживания глобального потепления до 1,5-2 градусов Цельсия быстро закрывается», - отметила она.

По словам Георгиевой, если не менять существующую сегодня мировую политику, то к 2030 году выбросы углерода будут на много выше, чем предполагается. Как она заявила, в таком случае для сдерживания глобального потепления до 1,5 градуса Цельсия нужно будет сократить выбросы на 55%, а для удержания на отметке 2 градуса Цельсия — на 30%.

Напомним, днем ранее, 31 октября, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что прошедший в Риме саммит «Большой двадцатки» не оправдал ожиданий в плане борьбы с изменениями климата, однако надежда окончательно не потеряна, и он указал на 26-ую Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.