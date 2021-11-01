В России 1 ноября 2021 выявлено 40 402 случая заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

В России за минувшие сутки зарегистрировали 40 402 новых случая коронавирусной инфекцией нового типа. Такие данные в понедельник, 1 ноября 2021 года, привел Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Как передают в Оперштабе, наибольшее число заразившихся снова выявили в Москве, где ежесуточный прирост составил 7 103. На втором месте по количеству заболевших остается Санкт-Петербург с показателем 3 250. Тройку замыкает Московская область, где выявили 2 866 инфицированными за сутки.

Согласно приведенным данным, за прошедшие 24 часа случаи заражения коронавирусом зарегистрировали во всех 85 российских регионах. При этом из инфицированных примерно 9 процентов заболевших не имели каких-либо клинических проявлений болезни. Кроме того, за прошедшие сутки зафиксировали 1 155 летальных исходов, а полностью выздоровели 23 187 человек.

Таким образом, по состоянию на понедельник, 1 ноября 2021 года, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией за все время пандемии в России возросло до 8 554 192. Жертвами инфекции стало 239 693 человека, а выздоровели 7 381 726 пациент.

Напомним, днем ранее, 31 ноября, в России выявили 40 993 случая заражения коронавирусом, что стало новым рекордом заболеваемости.