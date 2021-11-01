Путин не примет участия в климатическом саммите в Глазго

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин не будет выступать на климатическом саммите в Глазго в формате видеоконференции, поскольку такая возможность не предусмотрена технически, однако глава государства записал видеообращение к участникам одной из сессий конференции. Такое заявление в понедельник, 1 ноября, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент не будет выступать, потому что в Глазго не предусмотрена возможность участия посредством видеоконференции … в рамках саммита по вопросам изменения климата в Глазго будет конференция по управлению лесным хозяйством и землепользованию. И президент уже записал видеообращение к участникам этой конференции», - сообщил представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что темы саммита в Глазго во многом будут «перекликаться» с проблематикой, обсуждённой в ходе встречи «Большой двадцатки», где российский лидер выступал дистанционно.

Напомним, Конференция по климату в Глазго открылась в минувшие воскресенье, 31 октября, с минуты молчания по жертвам коронавируса. Как ожидается, что в сессии примут участие представители около 200 стран.