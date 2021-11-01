В Кремле разъяснили слова Мурашко об использовании «Спутника Лайт» только для ревакцинации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Слова министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко об использовании вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» только для ревакцинации вырваны из контекста. Такое заявление в понедельник, 1 ноября, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что препарат доказал свою эффективность.

«В данном случае слова министра однозначно были вырваны из контекста. Вакцина "Спутник Лайт", так же как и "Спутник V" - это две вакцины, которые зарегистрированы в РФ и которые также получили регистрацию во многих странах мира и с успехом там применяются, причем как "Спутник V", так и "Спутник Лайт"», -заявил представитель Кремля.

Песков отметив, что это две разные вакцины, эффективность которых «абсолютно доказана» и не только в России, но и во многих странах мира, и именно поэтому «Спутник Лайт» «используется и может использоваться как для основной вакцинации, так и для довакцинирования».

Напомним, ранее Мурашко сообщил о том, что Министерство здравоохранения РФ пропишет в рекомендации, что вакцину «Спутник Лайт» лучше использовать только для повторной вакцинации.