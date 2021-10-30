Минздрав РФ рекомендовал применять «Спутник Лайт» только для ревакцинации Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Российскую вакцину «Спутник Лайт» лучше использовать только для повторной вакцинации, такие рекомендации пропишет Министерство здравоохранения РФ, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.

«Обязательно сегодня выйдут изменения в методические рекомендации по вакцинации, где будет написано, что «Спутник Лайт» использовать только для повторной вакцинации», – сказал министр здравоохранения в ходе рабочей поездки во Владимирскую область.

Первая прививка должна быть сделана зарегистрированным в России вакцинами, отметил он.

Как писал сайт kp.ru, руководство Росздравнадзора и глава Минздрава направились в субботу, 30 октября, в регионы страны для помощи в борьбе с коронавирусом.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что эпидемиологическая ситуация с распространением коронавирусной инфекции ухудшилась в 13 регионах России. По ее словам, в период с 22 по 29 октября 2021 отрицательная динамика зафиксирована во Владимирской, Ивановской, Курганской, Омской, Томской и Тульской областях, в Кабардино-Балкарской республике, Алтае, Бурятии, Дагестае, Марий Эл, Северной Осетии и Приморском крае.