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Здоровье30 октября 2021 13:50

Минздрав РФ рекомендовал применять «Спутник Лайт» только для ревакцинации

Ведомство обновит рекомендации по вакцинации от коронавируса
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Минздрав РФ рекомендовал применять «Спутник Лайт» только для ревакцинации

Минздрав РФ рекомендовал применять «Спутник Лайт» только для ревакцинации

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Российскую вакцину «Спутник Лайт» лучше использовать только для повторной вакцинации, такие рекомендации пропишет Министерство здравоохранения РФ, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.

«Обязательно сегодня выйдут изменения в методические рекомендации по вакцинации, где будет написано, что «Спутник Лайт» использовать только для повторной вакцинации», – сказал министр здравоохранения в ходе рабочей поездки во Владимирскую область.

Первая прививка должна быть сделана зарегистрированным в России вакцинами, отметил он.

Как писал сайт kp.ru, руководство Росздравнадзора и глава Минздрава направились в субботу, 30 октября, в регионы страны для помощи в борьбе с коронавирусом.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что эпидемиологическая ситуация с распространением коронавирусной инфекции ухудшилась в 13 регионах России. По ее словам, в период с 22 по 29 октября 2021 отрицательная динамика зафиксирована во Владимирской, Ивановской, Курганской, Омской, Томской и Тульской областях, в Кабардино-Балкарской республике, Алтае, Бурятии, Дагестае, Марий Эл, Северной Осетии и Приморском крае.