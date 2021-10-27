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Общество27 октября 2021 19:53

Роскомнадзор составил протокол на Google за повторный отказ удалить запрещенный контент

В отношении компании будут применены оборотные штрафы
Абдулла ШАКИРОВ
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Роскомнадзор составил протокол на Google за повторный отказ удалить запрещенный контент

Роскомнадзор составил протокол на Google за повторный отказ удалить запрещенный контент

Фото: REUTERS

Роскомнадзор составил административный протокол в отношении американской корпорации Google LLC за повторный отказ удалить запрещенный в России контент.

«Роскомнадзор 27 октября 2021 составил административный протокол в отношении американской ИТ-компании Google за повторное нарушение порядка ограничения доступа к материалам, содержащим запрещенную информацию (ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ). Протокол будет передан в суд для привлечения компании к ответственности», – сообщается на сайте ведомства.

Как отметили в РКН, нарушение влечет наказание в виде штрафа в размере от 1/20 до 1/10 годового оборота компании. В ведомстве сообщили, что Google систематически не выполняет требования по удалению материалов, содержащих запрещенную в России информацию. Так, видеохостинг YouTube не удалил более 2, 4 тысячи роликов, в которых пропагандируются взгляды экстремистских и террористических организаций, разжигается религиозная рознь, содержатся признаки героизации террористов и ложная информация с отрицанием опасности коронавируса.

Как писал сайт kp.ru, ранее Роскомнадзор составил на Google 16 протоколов за неудаление запрещенного контента.

В начале октября ведомство сообщило, что в отношении компании Facebook будет впервые применены оборотные штрафы за неудаление опасной информации.