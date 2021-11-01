Сбежавший из психбольницы член банды Басаева попал на камеры

Предположительно, Магомед Алханов / Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Астраханской области

Бывший член банды Шамиля Басаева Магомед Алханов, сбежавший в конце октября из психиатрической больницы, вновь попал на камеры видеонаблюдения. Свежие снимки опубликовало ГУ МВД России по Астраханской области на своем сайте.

Как ранее писал сайт kp.ru, во вторник, 26 октября, 39-летний Алханов совершил побег из-под стражи из отделения психиатрической больницы по улице Началовское шоссе, 15 областного центра.

По информации правоохранительных органов, он самовольно покинул медучреждение, миновав охрану. На момент инцидента он был одет в спортивный костюм, кроссовки черного цвета, особые приметы: худощавого телосложения, седая борода.

Астраханская полиция снова призывает информировать обо всех подозрительных лицах и транспортных средствах органы внутренних дел по телефонам 112, 102, 8-8512-40-01-16.

Предположительно, Магомед Алханов / Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Астраханской области

Напомним, Алханова задержали в июне 2021 года за участие в нападении на военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты Псковской дивизии ВДВ в 2000 году в Чечне.

Его причастность к преступлению была установлена в рамках расследования уголовного дела о нападении на псковских десантников. Злоумышленника задержали в Ставропольском крае.

По предварительной информации, Алханов ранее был приговорен к 10 годам колонии за участие в незаконном вооруженном формировании, приготовлении к теракту и незаконному обороту оружия и боеприпасов.