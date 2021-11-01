Кремль: Россия и США считают необходимым продолжить контакты на высшем уровне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия и США видят необходимость продолжения контактов на высшем уровне, что важно для двусторонних отношений, а также диалога по международной проблематике. Такое заявление в понедельник, 1 ноября, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы сходимся в том, что контакты на высшем уровне необходимы, нужны как с точки зрения наших двусторонних отношений, так и нашего диалога, который касается более широкой географии», - заявил представитель Кремля.

Песков отметил, что Россия также рассчитывает на продолжение контактов с США в сфере кибербезопасности. «Мы говорили, что в продолжение духа Женевы уже состоялась целая серия российско-американских консультаций по тематике кибербезопасности... Надеемся, что эти контакты будут продолжаться», - заявил он.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что эти контакты проводятся в закрытом режиме. «Это не та сфера, где публичность помогает в достижении тех результатов, которые хотели бы достичь в Москве и Вашингтоне», - добавил он.

Напомним, накануне Белый дом заявил, что Вашингтон рассчитывает на продолжение диалога с Москвой по кибербезопасности. США заявили, что надеется на достижение конкретных результатов в данной сфере.