Попова заявила, что в больницах России практически нет тяжелобольных привитых от коронавируса пациентов

Анна Попова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В больницах России на сегодняшний день практически нет привитых от коронавирусной инфекции пациентов с тяжелым течением заболевания. Такое заявление в понедельник, 1 ноября, сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова, уточнив, что доля заболевших COVID-19 россиян после полного курса вакцинации составляет от 2% до 5%.

«В Российской Федерации [доля] заболевающих после полностью завершенной вакцинации [составляет] от 2% до 5%, не больше. Это очень хороший показатель для вакцины … Вакцина защищает от тяжелого течения и печального исхода, это надо понимать, это надо знать», - заявила глава Роспотребнадзора в интервью телеканалу «Россия-24».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее врач назвала вакцинацию эффективной защитой от тяжелого постковидного синдрома. Специалист заявила, что прививка уменьшит вероятность заражения и облегчит течение заболевания.