Цены на сахар в России за неделю выросли на 1,6% Фото: Евгения ГУСЕВА

Цены российских производителей на сахар за неделю выросли на 1,6% и по состоянию на среду, 27 октября, составили 41,35 рубля за килограмм. Об этом говорится в материалах Минсельхоза РФ.

В ведомстве отметили, что, по данным Союза сахаропроизводителей России, переработка сахарной свеклы завершена. Согласно приведенным данным переработано 18 251,8 тысяч тонн, что на 4,3% выше уровня прошлого года, а также выработано 2 448,6 тысяч тонн сахара, что на 8,5% ниже прошлогоднего уровня.

По данным ФТС России, объем импорта сахара-сырца, в текущем году без учета торговли со странами ЕАЭС, на 24 октября составил 7,1 тысяч тонн, годом ранее этот показатель был на уровне 5,2 тысяч тонн). Основными странами покупателями являются Казахстан, Украина, Киргизия, Таджикистан, Армения.

Напомним, накануне прокуратура Москвы проинформировала председателей ассоциаций производителей хлебобулочной продукции, подсолнечного масла и сахара о недопустимости завышения цен. В ведомстве сообщили, что обеспечен мониторинг ситуации на продовольственном рынке.