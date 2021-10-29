Прокуратура Москвы предупредила производителей хлеба, масла и сахара о недопустимости завышения цен Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прокуратура Москвы проинформировала председателей ассоциаций производителей хлебобулочной продукции, подсолнечного масла и сахара о недопустимости завышения цен. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщили в надзорном ведомстве.

«С целью профилактики нарушений прокуратура Москвы проинформировала председателей ассоциаций производителей хлебобулочной продукции, сахара и подсолнечного масла о недопустимости необоснованного повышения цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости», - говорится в сообщении московской прокуратуры.

В прокуратуре также сообщили, что для недопущения негативных социальных последствий проводится мониторинг ситуации на продовольственном рынке.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о намерениях производителей повысить цены на хлеб после вступления в силу нового ГОСТа для предприятий хлебопекарной отрасли Евразийского экономического союза, а также почему новый общий для стран ЕАЭС ГОСТ, должен вызвать в России подорожание хлеба. Однако ФАС не увидела причин для роста цен на хлеб.