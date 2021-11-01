Саакашвили похудел в тюрьме более чем на 20 килограмм

Михаил Саакашвили Фото: REUTERS

Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько, на которой собирался жениться бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, заявила об ухудшении состояния его здоровья после месяца голодовки в грузинской тюрьме, а также о его похудении на 20 килограммов.

«На данный момент он похудел более чем на 20 килограммов … Это большой позор и это неправильно, что президент Саакашвили находится в тюрьме, и каждый день его состояние ухудшается. Мне больно на него смотреть», - заявила украинский депутат после свидания с Саакашвили в тюрьме, и призвала освободить политика.

Как сообщила Ясько, экс-президент Грузии пока держится, однако его голодовка не может продолжаться бесконечно. «Украинская позиция заключается в том, чтобы Саакашвили вернулся в Украину, но это зависит от грузинских властей», - заявила она.

Напомним, 1 октября Саакашвили задержали в Грузии. В отношении экс-президента в стране возбуждено четыре уголовных дела. По двум уже вынесены вердикты. Так, суд Тбилиси заочно приговорил политика к шести годам лишения свободы «за превышение должностных полномочий» по делу о вооруженном нападении на депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили 14 июля 2005 года. Кроме того, он проходит по делу об убийстве банкира.