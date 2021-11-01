Путин сообщил о скорой поставке в армию России ракетной системы С-500

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин сообщил, что в скором времени в армию поставят первый серийный образец новейшей ракетной системы С-500. Об этом глава государства рассказал на совещании с руководством Министерства обороны страны и представителями оборонно-промышленного комплекса в Сочи.

- В ближайшие годы предстоит дополнительно поставить в войска более 200 летательных аппаратов и 26 зенитных ракетных комплексов С-350 и С-400, а также первый серийный образец новейшей ракетной системы С-500, — сказал российский лидер.

В мае 2021 года Владимир Путин заявил, что все плановые мероприятия в российских армии и на флоте в минувшем году были выполнены, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. Глава государства подчеркнул, что в настоящее время успешно завершаются испытания зенитного ракетного комплекса С-500, на очереди поставка данной системы в войска. Президент России подчеркнул также, что армия и флот России динамично получают новейшие и наиболее современные образцы вооружения и техники. В частности, в стране серьезно укреплен потенциал ядерной триады.