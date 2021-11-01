Путин заявил, что лекарства от COVID-19 разработают в ближайшее время

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лекарства от коронавирусной инфекции уже в ближайшее время могут быть введены в оборот. Такое заявление в понедельник, 1 ноября, сделал президент России Владимир Путин, комментируя на военном совещании в Сочи ситуацию с COVID-19 в стране.

«Сейчас разрабатываются, в принципе, в ближайшее время будут уже, уверен, использоваться и лекарственные препараты, сегодня тоже с коллегами говорил на этот счет - с теми, кто занимается этим», - заявил глава государства в ходе совещания с руководством Минобороны и представителями ОПК, но отметил, что все равно самым универсальным и лучшим способом защиты от коронавируса остается вакцинация.

Как писал сайт kp.ru, в ходе совещания российский лидер заявил, что в России складывается очень сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Как отметил глава государства, такого числа заболевших COVID-19 в стране никогда не было.