Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье1 ноября 2021 16:20

Путин заявил, что лекарства от COVID-19 разработают в ближайшее время

При этом российский лидер отметил, что универсальным и лучшим способом защиты от коронавируса остается вакцинация
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (21)Комментарии (21)(21)
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лекарства от коронавирусной инфекции уже в ближайшее время могут быть введены в оборот. Такое заявление в понедельник, 1 ноября, сделал президент России Владимир Путин, комментируя на военном совещании в Сочи ситуацию с COVID-19 в стране.

«Сейчас разрабатываются, в принципе, в ближайшее время будут уже, уверен, использоваться и лекарственные препараты, сегодня тоже с коллегами говорил на этот счет - с теми, кто занимается этим», - заявил глава государства в ходе совещания с руководством Минобороны и представителями ОПК, но отметил, что все равно самым универсальным и лучшим способом защиты от коронавируса остается вакцинация.

Как писал сайт kp.ru, в ходе совещания российский лидер заявил, что в России складывается очень сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Как отметил глава государства, такого числа заболевших COVID-19 в стране никогда не было.

Путин заявил, что лекарства от COVID-19 разработают в ближайшее время