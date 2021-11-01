Путин заявил, что в России складывается очень сложная ситуация с коронавирусом

Владимир Путин Фото: REUTERS

В России складывается очень сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Такое заявление в понедельник, 1 ноября, сделал российский президент Владимир Путин, отметив, что такого числа заболевших COVID-19 в стране никогда не было.

«У нас очень сложная ситуация в стране складывается. Больше сорока тысяч заболевших. Такого никогда не было», - заявил глава государства в ходе совещания с руководством Минобороны и представителями ОПК.

Российский лидер также сообщил, что сегодня разрабатываются и в ближайшее время будут использоваться препараты для лечения коронавируса, но отметил, что самым универсальным средством от COVID-19 является вакцинация.

Напомним, днем ранее, 31 октября, в России выявили 40 993 случая заражения коронавирусом, что стало новым рекордом заболеваемости. Кроме того, с начала октября в нашей стране зарегистрировали 1 002 764 случая заражения коронавирусной инфекций. Это впервые с начала пандемии, когда на территории РФ зафиксировали больше миллиона заболевших COVID-19 за месяц.