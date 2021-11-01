Генсек ООН заявил, что человечество копает себе могилу, пренебрегая вопросами климата

Антониу Гутерриш Фото: REUTERS

Даже выполнение всех обещаний по борьбе с выбросами парниковых газов приведет к общему повышению температуры планеты более чем на два градуса в ближайшие десятилетия. Такое заявление в понедельник, 1 ноября, сделал генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш, напомнив, что последние шесть лет стали самыми жаркими в истории наблюдений.

«Мы стоим перед суровым выбором: или мы остановим этот процесс, или он остановит нас. Пришло время сказать "хватит". Хватит издеваться над биоразнообразием, хватит убивать самих себя углеродом, хватит относиться к природе как к выгребной яме, хватить жечь, копать и бурить все глубже и глубже - ведь мы копаем собственные могилы», - заявил Гутерриш, выступая на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго, подчеркнув, что зависимость от ископаемых видов топлива «толкает человечество в пропасть№.

Генсек ООН также отметил, как Земля меняется на глазах - от океанских глубин и до горных вершин. «Уровень моря поднимается вдвое быстрее, чем 30 лет назад. Океаны горячее, чем когда бы то ни было и продолжают быстро нагреваться», - сказал он.

Напомним, днем ранее, 31 октября, Гутерриш заявил, что прошедший в Риме саммит «Большой двадцатки» не оправдал ожиданий в плане борьбы с изменениями климата, однако надежда окончательно не потеряна, и генсек ООН указал на климатический саммит в Глазго