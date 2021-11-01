На Украине подорожал борщ

На Украине вырос индекс борща. Фото: ХАНОВ Тимур.

Свекла, свинина, морковь, капуста и лук в украинских магазинах и на рынках подорожали, а картофель и сметана подешевели. За год это прибавило 5,5 процента к «индексу борща».

Во сколько обойдется кастрюлька борща, которым можно накормить четырех человек, детально раскладывает Офис эффективного регулирования. В исследовании сравнивали цены октября-2020 и октября-2021. По данным организации, четыре порции украинского борща, приготовленного по традиционному рецепту, будут стоить 65,15 гривны, что эквивалентно 2,5 доллара.

В набор продуктов для борща входят свинина, картофель, свекла, морковь, капуста и сметана. За год картошка на Украине подешевела на 8,05 процента, а сметана – на 8,04. Но борщ это не спасло: свинина выросла в цене на 4,49 процента, свекла – на 62,43, морковь – на 35,01, а капуста – на 34,87 процента.

«Индекс борща» - это украинский аналог американского «индекса биг-мака», при помощи которого на примере самого популярного в стране продукта отслеживается изменение цен, реальное состояние экономики и финансовые возможности общества.

А вот здесь на kp.ru рассказывается, как выглядит индекс биг-мака в 2021 году.