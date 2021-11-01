Шойгу заявил, что в вооруженных силах вдвое снизилась летальность от COVID-19 благодаря вакцинации

Сергей Шойгу рассказал, что в армии после вакцинации вдвое снизилась смертность от ковида. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что по сравнению с 2020 годом число случаев, когда военнослужащие умирали от COVID-19, в 2021 году снизилось в два раза. Шойгу сообщил об этом на совещании у президента России Владимира Путина.

«Летальность в вооруженных силах от ковида в сравнении с прошлым годом снижена в два раза за счет вакцинации», - сказал Шойгу.

Министр обороны сравнил также показатели летальности в вооруженных силах и в целом по стране.

«Если сравнивать с общероссийскими показателями, то у нас летальность в 45 раз ниже, чем показатели по стране в целом. Имеется в виду, естественно, на 10 тыс. человек, у нас военнослужащие плюс гражданский персонал», - сказал Сергей Шойгу.

Тем временем правительство России составляет список мест, куда можно будет ходить вакцинированным от COVID-19.