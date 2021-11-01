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Здоровье1 ноября 2021 17:31

Мишустин призвал проводить вакцинацию от коронавируса «без столпотворений»

Премьер-министр подчеркнул важность обеспечения необходимого запаса вакцин в регионах
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Михаил Мишустин

Михаил Мишустин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал проводить вакцинацию от коронавирусной инфекции без столпотворений людей. Он напомнил, что прививочные пункты будут работать в период нерабочих дней.

- Весь процесс вакцинации должен быть удобным и безопасным. Без столпотворений. И, конечно, важно обеспечить необходимый запас вакцин в субъектах, — сказал политик на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Напомним, в России за минувшие сутки зарегистрировали 40 402 новых случая коронавирусной инфекцией нового типа. Наибольшее число заразившихся снова выявили в Москве, где ежесуточный прирост составил 7 103. На втором месте по количеству заболевших остается Санкт-Петербург с показателем 3 250. Тройку замыкает Московская область, где выявили 2 866 инфицированными за сутки. Кроме того, за прошедшие сутки зафиксировали 1 155 летальных исходов, а полностью выздоровели 23 187 человек.