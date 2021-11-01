Попова призвала с симптомами ковида обращаться к врачу, не дожидаясь окончания выходных

При первых симптомах, которые могут оказаться симптомами ковида, нужно обращаться к врачу, даже в выходные дни, советуют в Роспотребнадзоре. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала Россия 24 призвала людей, у которых есть симптомы, схожие с симптомами COVID-19, не дожидаться окончания нерабочих дней, а немедленно обращаться к врачу.

-Любая задержка в оказании медицинской помощи здесь будет чревата осложнениями, - предупредила она.

Анна Попова объяснила колебания коронавирусной статистики, характерные для выходных и праздничных дней, именно тем, что многие идут к докторам только тогда, когда выходные заканчиваются.

-К сожалению, мы видим не один раз по праздничным дням, когда в течение праздников у нас идет снижение обращений, а потом после праздников все, кто ждал рабочих дней, оказываются уже в тяжелом состоянии на больничной койке, - заявила Попова.

Также глава Роспотребнадзора предупредила об опасности самостоятельной постановки диагноза.

-Еще раз хочу обратить ваше внимание: не стоит ждать чего-то необычного, не ждать, что само пройдет и не ждать, пытаясь разобраться, что это – грипп, не грипп, ОРВИ или ковид. Обращаться нужно немедленно, - сказала Анна Попова.

В понедельник, 1 ноября, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в стране складывается очень сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции, отметив что такого количества заболевших в РФ до сих пор еще не было.