Мурашко заявил, что нерабочие дни улучшили ситуацию с коронавирусом в России

Михаил Мурашко Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что нерабочие дни улучшили ситуацию с коронавирусной инфекцией в стране.

- Хочу отметить, что именно период дополнительных выходных дней, ограничительные мероприятия повлияли на ситуацию. Это позволяет нам надеяться, что нагрузка на систему здравоохранения начнет снижаться, — сказал министр на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Он также назвал нерабочие дни эффективной мерой, которая дала регионам второе дыхание.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство России определит перечень объектов, доступных для посещения вакцинированным от коронавируса, а главы российских регионов смогут расширить его. Глава правительства заявил о необходимости соблюдения во всех российских регионах рекомендаций санитарных врачей в нерабочие дни, отметив, что дополнительные выходные в первую очередь являются возможностью позаботиться о себе и своих близких, а также избежать риска заразиться.