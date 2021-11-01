Президент Сербии заявил, что Россия очень важна для энергобезопасности Европы

Александар Вучич Фото: REUTERS

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Россия играет важную роль для энергобезопасности Европы.

- Россия обладает большим политическим весом. Все не сводится только к поставкам газа, роль Москвы важна для решения многих мировых проблем. Но если говорить о газе, то Россия действительно очень важна для энергобезопасности Европы, — цитирует сербского лидера ТАСС.

Вучич добавил, что 25 ноября во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным обсудит вопрос долгосрочного контракта по поставкам голубого топлива между Россией и Сербией.

Ранее в госдепартаменте США заявили, что отношения Соединенных Штатов с Сербией улучшаются в ущерб России. С таким утверждением выступил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей конгресса. По его словам, сербская сторона тесно взаимодействует с США, «чтобы укрепить свой миротворческий потенциал, что госдепартамент только приветствует, как и желание Белграда «приобрести снаряжение американского производства в определенных случаях».