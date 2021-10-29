В госдепартаменте заявили, что отношения США с Сербией улучшаются в ущерб России Фото: REUTERS

В госдепартаменте США заявили, что отношения Соединенных Штатов с Сербией улучшаются в ущерб России. С таким утверждением выступил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей конгресса.

«Я бы сказал, что наши отношения с Сербией улучшаются в ущерб России», - заявил американский дипломат.

По его словам, сербская сторона тесно взаимодействует с США, «чтобы укрепить свой миротворческий потенциал, что госдепартамент только приветствует, как и желание Белграда «приобрести снаряжение американского производства в определенных случаях».

«Мы очень озабочены вредоносным влиянием Китая и России в регионе. Россия мало что может предложить региону. Она почти не направляет инвестиций. Не оказывают помощи в гуманитарной сфере, в сфере развития», - продолжил Габриэль Эскобар.

Задача внешнеполитического ведомства, по его мнению, состоит в том, чтобы «закрепить» страны Западных Балкан «в сообществе западных демократических государств путем их членства в ЕС», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в сентябре президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна не вступит в Евросоюз, пока не будет решена проблема с самопровозглашенной республикой Косово. К слову, он неоднократно говорил, что Белград не поддерживает антироссийские санкции Запада и общую русофобскую «истерию», несмотря на давление со стороны новой администрации США.