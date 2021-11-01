В Австралии наградили приютского пса, который спас больше ста коал из огня

Этот милый пёс спас из огня больше ста тоже очень милых коал. Фото: страница пса Беара в Instagram.

Пес по кличке Беар в Австралии получил официальную награду от Международного фонда защиты животных за то, что спас из огня больше сотни коал.

Историю Беара рассказывает The Good News Network. Изначально пса ждала незавидная судьба – хозяева отдали его в приют, потому что он был слишком энергичным и игривым. Но именно безудержная страсть Беара к играм помогла ему попасть в отряд поисковых собак университета города Саншайн-Кост. В отряде его научили искать коал, и во время лесных пожаров, которые бушевали в Австралии в 2019-2020 годах, пес стал настоящей звездой и незаменимым участником операций по спасению коал.

Беар – шестилетняя собака породы австралийский кули. У спасителя коал есть собственная страница в Instagram.

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