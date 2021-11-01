Минобороны Украины опровергло сообщения о наращивании войск РФ у границы страны

Украинское министерство обороны опровергло сообщения о наращивании войск РФ у границы страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Украины опровергло сообщения о наращивании присутствия ВС России у границ страны.

Ранее американское издание Washington Post со ссылкой на анонимные источники сообщило, что чиновники Соединенных Штатов Америки и некоторых стран Европы обеспокоены "возобновлением наращивания численности российских войск" рядом с границей Украины. Какие именно европейские государства выражают беспокойство, издание не уточнило. Отмечалось, что "необычные перемещения техники" на указанном участке начались после завершения совместных учений вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2021".

- По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, по состоянию на 1 ноября 2021 года дополнительная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники на государственную границу с Украиной не зафиксирована, — говорится в сообщении пресс-службы украинского военного ведомства.

Отмечается, что военная разведка страны постоянно следит за передвижением войск России.