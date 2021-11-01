Голландский суд приобщил расчеты «Алмаз-Антея» по месту запуска ракеты к делу рейса MH17

Суд в Голландии приобщил расчеты «Алмаз-Антея» по месту запуска ракеты к делу рейса MH17 Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Голландский суд приобщил к делу расчеты российского концерна «Алмаз-Антей» о возможном месте запуска ракеты, которой предположительно был сбит рейс MH17. Об этом сообщила на слушаниях судья Хелейн Керстенс-Фокенс.

Отмечается, что ранее были опрошены эксперты «Алмаз-Антея», Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия) по отдельности и вместе.

- Что касается повреждений, «Алмаз-Антей» в своем докладе указывает, что количество отверстий в обломках в 3-5 раз меньше, чем можно ожидать, если бы ракета шла по встречной траектории, как утверждается в докладах Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия), и это следует из результатов как симуляций, так и тестов, — сказала судья.

Эксперт «Алмаз-Антея» считает, что ракета не могла быть выпущена из-под снежного, отметила Керстенс-Фокенс. Если причиной крушения рейса MH17 была ракета, выпущенная зенитно-ракетным комплексом «Бук», то она должна была идти на пересекающемся курсе, считает эксперт российского концерна.

Ранее председательствующий судья по делу о крушении рейса MH17 Хендрик Стейнхейс рассказал, что решение по делу будет вынесено до конца 2022 года. Суд проходит в Нидерландах, так как это одна из стран Совместной следственной группы (ССГ), проводящей расследование по уголовному делу о крушении Boeing на Украине. Как сообщил Стейнхёйс, прокуратура сможет выступить с обвинительным актом по делу в середине ноября или начале декабря 2021 года. С 7 марта 2022 года начнутся четыре недели, в течение которых будет выступать сторона защиты. А завершится рассмотрение дела блоком слушаний, старт которых - 6 июня 2022 года.

Напомним, малайзийский "Боинг-777" следовал рейсом МН-17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Самолет разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области, где полыхал вооруженный конфликт. Погибли все 238 пассажиров и 15 членов экипажа. Расследование трагедии продолжается.