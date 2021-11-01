Эдуард Бояков уволился из МХАТ им. Горького

Эдуард Бояков. Фото: Петр ЗАХАРОВ

Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков уволился из театра. Он написал заявление по собственному желанию.

- Я это сделал, несмотря на то, что у меня пятилетний контракт. Устраивать оппозицию или фронду в ситуации когда руководство не хочет со мной работать - не в моих правилах, - написал Бояков в Facebook.

В своем посте он сообщает, что уволиться ему предложил директор Владимир Кехман. Озвученная Кехманом причина стала, как отмечает Бояков, отношение к Дорониной.

Фото: скрин

- Благодарю тех, кто со мной сотрудничал. Это были радостные и содержательные три года. Искренне желаю МХАТ успехов и развития, - говорится в посте. Бояков также признался, что поделится своими планами на будущее позже.

Ранее сообщалось, что весной 2021 года Минкультуры продлило на пять лет контракт с Бояковым. Что касается Дорониной, то она сохранила должность президента театра. А в конце октября этого года должность гендиректора МХАТ им. М. Горького занял Владимир Кехман.