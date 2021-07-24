МХАТ им.Горького не подписал новый контракт с Ольгой Бузовой

Ольга Бузова сыграла роль Бэллы Шанталь в спектакле `Чудесный грузин` во МХАТе имени Горького. Фото: Иван МАКЕЕВ

На этой неделе Министерство культуры РФ продлило полномочия врио директора МХАТ им.Горького Олега Михайлова до октября. Почему не на более длительный срок (Михайлов исполняет обязанности уже полгода)? Видимо, ситуация в театре по-прежнему взрывоопасная.

Президент МХАТа Татьяна Доронина пишет письма сильным мира сего с требованием смены руководства в театре. МХАТ уже два года живет как на пороховой бочке. О том, как театр пытается выйти на переговоры с 87-летней народной артисткой СССР, "КП" поговорила с его директором Олегом Михайловым.

- Уже два с половиной года Татьяна Доронина находится в оппозиции к нынешнему руководству, в театр не приезжает, не играет на сцене, новые спектакли как руководитель худсовета не осматривает… Она пишет скандальные письма. Последнее было Владимиру Путину. И получает ежемесячный оклад - более полумиллиона рублей. У многих возникает вопрос: за что? Огромные деньги платят человеку, который годами не появляется на работе. Пускай даже это не обычный человек, а известная, народная артистка.

- Такую зарплату ей назначил Минкульт. Татьяна Васильевна – президент МХАТ им.Горького. У нее персональный бессрочный контракт, который с ней заключило Министерство культуры РФ. В договоре прописана и ее зарплата, - объяснил нам Олег Михайлов. – Мы выполняем распоряжение министерства.

Но я бы обсуждал не большую зарплату Татьяны Дорониной, а то, что мы не можем с ней встретиться и сесть за стол переговоров. Много раз мы просили ее об этом. Пока безрезультатно.

- Как театр осуществляет связь с Дорониной?

- У Татьяны Васильевны есть личный помощник, который возит ей документы. Он решает и ее бытовые вопросы.

- Помощник с широкими полномочиями?

- Да, и курьер, и секретарь, и громоотвод… Новости о жизни Татьяны Васильевны мы получаем тоже от него.

- Вы уже полгода исполняете обязанности директора. Вы хотя бы раз виделись, разговаривали с Дорониной?

- Я видел её единственный раз лет 30 назад, когда мой шеф, прославленный режиссер Борис Александрович Покровский ставил в Художественном театре спектакль «Пророк». Он пригласил меня на премьеру. Естественно на премьере была и Татьяна Васильевна, которая руководила МХАТ им.Горького. Больше мы с ней не встречались и не разговаривали.

Конечно, это ненормальная ситуация. Я – исполняющий обязанности директора, она – президент театра. На мои звонки она не отвечает. Через ее помощника я много раз предлагал назначить встречу где угодно: в театре, в Министерстве культуры, в… Следственном комитете, куда Татьяна Васильевна пишет на нас жалобы. Давайте сядем за стол переговоров.

Нам действительно очень важно знать её мнение обо всём: о работе театра, о новых спектаклях, об артистах. У неё огромный опыт, авторитет. И какой бы это был интересный творческий тандем: Татьяна Доронина и Эдуард Бояков (худрук МХАТа– Ред.). Труппа у нас прекрасная.

Зачем получать информацию о театре, прошедшую через фильтры (обиженных актеров, драматургов, преданных поклонников), когда все можно увидеть своими глазами?

- Наверное, дело не в окружении Татьяны Дорониной, а в ней самой… Ей объективная информация не нужна. От своего окружения она слышит то, что она хочет услышать.

- Но театр не её личная вотчина. Не частное предприятие. В результате такого отношения МХАТ был доведен до разорения. У театра был имущественный комплекс, земельные участки. За те годы, что театром руководила Татьяна Васильевна, многое было безвозвратно утеряно.

При разделении московского и федерального имущества, все надо было оформлять должным образом, ставить на учет, брать в оперативное управление, переводить на баланс и т.д. Этим никто не занимался. Татьяна Васильевна, скорее всего, не хотела да и не знала, как этим управлять. Ей было все равно. Но это имущество театра, его потенциал, активы, которые театру приносят деньги. За кусок земли рядом с МХАТом в центре Москвы, можно было получить для актеров квартиры. А не просто отдать землю девелоперам «за ненадобностью». Сейчас мы имеем неоформленное общежитие МХАТ. Правоустанавливающие документы на него – это… распоряжения Свердловского райкома партии. Или Пресненского райисполкома. Сегодня они не имеют никакой юридической силы. Наши актеры, живущие в этой общаге с семьями, находятся в подвешенном состоянии, на птичьих правах. Мы пытаемся ситуацию исправить. В театре много и других проблем: ведь долгие годы ничего не ремонтировалось. И сейчас течет крыша, лифты сломаны, вентиляция не работает, стилобат разрушается… А Татьяна Васильевна пишет письма то Путину, то в Следственный комитет. Это мешает работе, отвлекает от дела, у нас постоянные прокурорские проверки.

- Что говорит помощник Дорониной: где она сейчас находится?

- Татьяна Васильевна, насколько я знаю, полтора или даже два года живет в санатории в Барвихе. И оттуда не выезжает.

- Несколько дней назад на сайте театра висела афиша со спектаклем «Чудесный грузин», назначенным на 17 и 18 сентября. С участием Ольги Бузовой. Через день этот анонс убрали. Почему?

- Показ «Чудесного грузина» решили отменить в сентябре. (Дальнейшая судьба постановки пока не ясна, об этом на днях заявил заместитель худрука МХАТа писатель Захар Прилепин - Ред.). Решили не будоражить общественность, не будить лиха. к тому же, сложно обеспечить состав для этой постановки. В ней занято много приглашенных артистов: музыкантов, танцовщиков. Но мы не убираем «Чудесного грузина» из репертуара навсегда. Хотя контракт с Ольгой Бузовой еще не подписан. Не исключаю, что на ее роль пригласим другую актрису.