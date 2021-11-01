На Украине России предрекли "поражение" в случае войны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Внештатный советник главы офиса президента республики Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что в случае ведения полномасштабной войны Россия не сможет одержать победу над армией Украины. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

- Россияне просто неспособны нас победить. Но это будет страшная мясорубка... но и они не решат свои политические задачи военным путем, а лишь получат огромные военные потери техники и личного состава, - сказал Арестович.

При этом советник отметил, что для Киева страшнее экономическая опасность, чем военное наступление.

Ранее профессор факультета политологии МГУ Андрей Манойло рассказывал kp.ru, цель украинских провокаций заключается в том, чтобы российская сторона "повелась на эти выпады".

- Они очень рассчитывают, что Россия ответит. И (или) что ополчение Донбасса ответит. И вот тогда американцы тут же заявят, что Россия неправомерно (с их точки зрения) применила силу на Донбассе. И это тот самый веский фактор, который дает повод перекрыть "Северный поток 2". И ввести новый пакет санкций...американцы руками украинцев попытаются "решить донецкий вопрос", - полагает политолог.