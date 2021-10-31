Ради срыва «Северного потока» Киев «грозит войной»: что стоит за резкой активизацией военной активности Украины на Донбассе

На Донбассе вновь начались обстрелы населенных пунктов. Фото: REUTERS

После громкой публикации авторитетного американского издания Washington Post о том, что России вновь стягивает войска к границам с Украиной и в связи с обстрелами, в том числе с использованием турецких беспилотников, которые случились на Донбассе в последние дни, ряд ответственных людей в Донецке, Луганске и Москве вновь с тревогой заговорили о том, что Киев с благословления своих западных покровителей и хозяев упорно пытается вести дело к войне.

KP.ru обратился за комментарием к профессору факультета политологии МГУ Андрею Манойло:

- Публикации в американских и украинских СМИ, визиты на Украину больших боссов из США, удары беспилотников — все идет к новой войне?

- На мой взгляд, все довольно просто. Действия со стороны Украины, и «байрактары», и захват военнослужащих в «серой зоне» на Донбассе — это очень масштабная провокация. Резкое обострение на линии фронта, в том числе удары и захваты людей, и удары реактивной артиллерией, и передислокации украинских частей — все ведет к одному. Какова цель? На мой взгляд, все эти провокационные действия имеют главную задачу: использовать последний шанс сорвать запуск СП-2. Ну, или хотя бы замедлить его запуск.

- Начало этому положил визит главы Пентагона в Киев?

- В том числе. В Киеве получили соответствующий приказ из Вашингтона — согласно нему они и действуют.

Обстрелы со стороны Украины разрушили жилой дом на окраине Донецка. Фото: REUTERS

- Заявления «Вашингтон пост» о русских войсках на украинских границах — в ряду данного нагнетания ситуации?

- Конечно, это все взаимосвязанные вещи. Цель провокаций — чтобы мы на эти выпады повелись. Они очень рассчитывают, что Россия ответит. И (или) что ополчение Донбасса ответит. И вот тогда американцы тут же заявят, что Россия неправомерно (с их точки зрения) применила силу на Донбассе. И это тот самый веский фактор, который дает повод перекрыть «Северный поток 2». И ввести новый пакет санкций.

- «Грозная» публикация в США не случайна совпала с саммитом G-20?

- Да, это подготовка западного общественного мнения. Сначала вбрасывается информация в виде предположения, что вот сейчас Россия ответит и применит силу. А если будет инцидент, если ополченцы как-то ответят — тук же скажут: смотрите, мы же предупреждали! И публикация во время встречи лидеров G-20 совершенно понятна — это им запомнится. Выводы сразу может и не сделают, но в памяти это застрянет. А потом, если последуют резонансные заявления от ответственных лиц из руководства США - то эти все сразу вспомнят.

- Глава ДНР Денис Пушилин тоже говорит, что война на пороге Донецка.

- Он правильно говорит. Нет никаких гарантий — что эта провокация не приведет к наступлению ВСУ по всей линии фронта. Они вынуждены быть в полной боеготовности к масштабной военной агрессии. Я связывался с Донецком, - они ожидают, что военная агрессия начнется. И американцы руками украинцев попытаются «решить донецкий вопрос».

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