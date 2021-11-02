Welt: Путин одной фразой повлиял на снижение цен на газ в Европе

Российский лидер Владимир Путин смог всего одной своей фразой повлиять на снижение цен на газ в Европе. Об этом пишет немецкая газета Welt.

- Это почти случайное замечание Путина заставило европейский газовый рынок вздохнуть с облегчением, - говорится в публикации.

Ранее президент РФ поручил "Газпрому" приступить к плановой работе по повышению объема топлива в европейских ПГХ. На это руководитель компании Алексей Миллер ответил, что концерн так и поступит, после чего Путин распорядился информировать его о ходе этой работы.

Сразу после этого цены фьючерсов на природный газ в Нидерландах упали на 15%, отмечает автор статьи.