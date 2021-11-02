Стало известно, какое российское оружие чаще всего закупают зарубежные страны

Минимум 50% российского экспорта оружия составляет авиационная техника Фото: Иван Макеев

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев рассказал о востребованности российского вооружения за границей. По его словам, самой популярной у зарубежных заказчиков системой вооружения является комплекс ПВО С-400.

Также спросом пользуются ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", вся линейка авиационной техники, противотанковые системы "Корнет", РСЗО "Смерч" и другие комплексы управляемого оружия, пишет РБК. Минимум 50% российского экспорта оружия составляет авиационная техника.

Как отметил Шугаев, в 2022 году не ожидается снижения заказов на российское вооружение. В 2021 году он составил более 52 миллиардов долларов.

"Я думаю, в ближайшие 3-5 лет у нас для промышленности работы по направлению ВТС не убавится", - заявил Шугаев.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин сообщил, что в скором времени в армию поставят первый серийный образец новейшей ракетной системы С-500. Об этом глава государства рассказал на совещании с руководством Министерства обороны страны и представителями оборонно-промышленного комплекса в Сочи.