ГИБДД советует москвичам отказаться от поездок на личном транспорте из-за тумана

Пешеходам посоветовали стать заметнее, переодевшись в яркую одежду Фото: Алексей ФОКИН

В ГИБДД Москвы посоветовали столичным автомобилистам на день пересесть с личного транспорта на общественный. Это связано с затруднением видимости из-за тумана - он накрыл город ранним утром во вторник, 2 ноября.

"На столичных дорогах значительно затруднена видимость из-за тумана. Сегодня тот день, когда автомобилистам лучше отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам - стать заметнее, надев яркую одежду", - говорится в сообщении московского ГИБДД в Telegram.

Тем, кто уже в пути, в ГИБДД посоветовали держать увеличенную дистанцию, ехать с низкой скоростью, следить за боковым интервалом, не забывать включить "противотуманки". Пешеходам же стоит быть вдвойне внимательными при переходе дороги и выбрать для прогулок яркую одежду, чтобы стать заметнее для автомобилистов, советуют в ведомстве.

Как ранее писал сайт kp.ru, на неделе с 1 по 7 октября 2021 года ожидается потепление почти на всей территории России. Средняя температура будет выше нормы на 4-12 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.