Аналитики заметили рост спроса на настольные игры, книги и пледы в пандемию коронавируса

Стали более популярны настольные игры и игровые приставки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Введение ограничений из-за пандемии коронавируса заставило россиян перенести досуг в собственные дома. Аналитики "Авито" выяснили, что чаще всего заказывали пользователи в 2021 году вообще и накануне длинных ноябрьских праздников в частности.

В компании отмечают, что из-за введенных в регионах ограничений резко выросло количество заказов с доставкой. Активнее всего в 2021 году россияне скупают настольные игры - на 82% чаще, чем в 2020 году. Также стали более популярны игровые приставки: спрос на Xbox Series X подскочил в 26 раз по сравнению с октябрем прошлого года, а PlayStation 5 стала популярнее в 24 раза.

На 33% чаще россияне стали покупать Bluetooth-колонки, на 78% - книги, на 31% пледы. Аналитики "Авито" отмечают общий тренд на создание домашнего уюта. Для этого пользователи также приобретают свечи ручной работы, ароматические диффузоры, кухонные бытовые приборы для готовки пирогов и тортов.

Еще один тренд - занятия спортом дома. Особой популярностью пользуются гимнастические мячи-тренажеры - фитболы, а также коврики для йоги и гантели.

Как ранее писал сайт kp.ru, специалисты из сервиса "Авито Авто" выяснили, что наибольшим спросом на российском авторынке иномарок с пробегом с июля по сентябрь пользовалась модель Ford Focus. Цена на этот автомобиль за третий квартал 2021 года выросла на 2,8% и составила 365 тысяч рублей.