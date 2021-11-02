Милонов предложили прикреплять к платежкам по ЖКХ бесплатные тесты на коронавирус Фото: Михаил ФРОЛОВ

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил раздавать россиянам бесплатные тесты на коронавирус. Это поможет оперативно тестировать заболевание и выявлять болезнь на начальных стадиях ее развития.

Свое предложение парламентарий направил на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Депутат подчеркивает, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, растет потребность в своевременном обнаружении болезни. Выявленный на ранней стадии случай инфицирования поможет избежать многих случаев заражения окружающих.

В связи с эти парламентарий предложил разработать систему оперативного тестирования граждан на коронавирус с помощью выдачи бесплатных экспресс-тестов по месту жительства.

- Раздача тестов и маркеров могла бы производиться одновременно с рассылкой счетов за ЖКХ, - цитирует обращение депутата Rt.

Виталий Милонов предлагает к каждому тесту прикреплять небольшой набор маркеров по числу проживающих в конкретной квартире или домохозяйстве. На месяц можно выдавать каждому человеку по 2-3 теста.

Депутат отметил, что подобный способ доставки тестов избавит государство от дополнительных трат, так как квитанции доставляются россиянам ежемесячно.

У самостоятельного тестирования есть еще один плюс - это «снизит нагрузку на учреждения здравоохранения, а также позволит быстрее выявлять заболевших и принимать оперативное решение о госпитализации».

Стоит отметить, что ПЦР-тест даст более точный результат, если мазок будет сдан с первого по пятый день заболевания, сообщает телеканал "360".

Тем временем, Минздрав уже готовит 14-е методические рекомендации по лечению COVID-19, хотя предыдущая версия только что вышла. В документ включат способы более рационального использования кислорода, что решит проблему дефицита газа в больницах, пишет газета "Известия".