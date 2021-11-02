Пролив Босфор закрыли для транзита из-за сильного тумана Фото: РИА Новости / Сергей Субботин

Пролив Босфор временно закрыли для перемещения транзитных судов из-за плохой видимости.

Как передает телеканал NTV, туман накрыл Стамбул ночью во вторник, 2 ноября. К утру он усилился, вследствие чего власти приняли решение закрыть Босфор для транзита в обоих направлениях.

Напомним, пролив соединяет Черное море с Мраморным и находится между Европой и Малой Азией. Вместе с Дарданеллами Босфор соединяет Черное Море с Эгейским морем. Стамбул расположен по обеим сторонам Босфора.

Тем временем от сильного тумана пострадала также и навигация Москвы. Так, в понедельник, 1 ноября, в трех аэропортах столицы – «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» – задержали или отменили более 30 рейсов из-за тумана. Во вторник количество задержанных и отмененных поездок в аэропортха столицы превысило 200.