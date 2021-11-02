В России 2 ноября 2021 выявлено 39 008 случаев заболевания коронавирусом

В России за сутки выявлено 39 008 случаев заболевания коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 39 008 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Новые случаи заболевания выявлены в 85 регионах страны, у 3 136 пациентов (8,0%) болезнь протекает без клинических проявлений. Наибольшее число заразившихся зафиксировано в Москве, где за сутки заболели 5 736 человек. На втором месте по количеству заболевших остается Санкт-Петербург, в котором заразились 3 066 жителей, на третьем месте Московская область – 2 893 пациента.

Кроме того, за прошедшие сутки зафиксировали 1 178 летальных исходов, полностью выздоровели от коронавируса 30 905 человек. Таким образом, по состоянию на вторник, 2 ноября, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией за все время пандемии в России возросло до 8 593 200. Жертвами инфекции стали 240 871 человек, выздоровели – 7 412 631 пациент.

Как писал сайт kp.ru, накануне в стране выявили 40 402 случая заражения коронавирусом.