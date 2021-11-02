К защите Саакашвили присоединятся адвокаты из Украины и США

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили Фото: Иван ВИСЛОВ

К защите бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, задержанного в Тбилиси 1 октября, присоединятся адвокаты из США и Украины. Против него в стране было возбуждено четыре уголовных дела.

Как сообщил один из действующих адвокатов Саакашвили Бека Басилая, к защите присоединятся еще несколько юристов. На данный момент экс-президента в Грузии защищают четыре адвоката.

Басилая также рассказал о состоянии Саакашвили. По его словам, грузинское правительство "попирает права человека", оставляя экс-президента под арестом, несмотря на состояние его здоровья, пишет РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, после задержания экс-президент Михаил Саакашвили объявил голодовку. За месяц он похудел на 20 килограммов и вес продолжает снижаться, говорят его адвокаты. Также они отмечают, что состояние здоровье политика ухудшается с каждым днем.