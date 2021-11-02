Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика2 ноября 2021 12:24

Песков заявил об обоюдной заинтересованности России и США в прямых контактах Путина и Байдена

Они могут быть установлены в ближайшее время
Наталья Смирнова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о планах на установление прямых контактов между российским лидером Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом. По словам официального представителя Кремля, стороны имеют взаимную заинтересованность в это вопросе.

"Москва и Вашингтон имеют обоюдную заинтересованность в проведении прямых контактов Путина и Байдена", - заявил Песков в ходе традиционной встречи с журналистами.

Как отметил пресс-секретарь президента России, контакты между двумя лидерами могут быть установлены в ближайшее время.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Соединенных Штатов Джо Байден не заболел коронавирусом после того, как заразилась его пресс-секретарь Джен Псаки. Тест главы государства на COVID-19 показал отрицательный результат, заверили в Белом доме.