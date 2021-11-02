ВТБ увеличил льготный период по кредитке до 200 дней и кешбэк до 10%

Клиентам теперь доступен ряд новых опций - увеличенный беспроцентный период до 200 дней, а также повышенный до 10% кешбэк на любые покупки в первые 30 дней пользования карты. При этом пользователи получат возможность без комиссии снимать и переводить с карты до 50 тысяч рублей в месяц. Предложение распространяется на всех новых держателей кредитной карты и действует до 31 декабря 2021 года.

Клиенты смогут вернуть до 2 тыс. бонусных рублей с первых покупок. За бонусную валюту можно будет приобрести не только товары из онлайн-каталога программы лояльности Мультибонус, но и перевести их на свой счет ВТБ по курсу «один к одному» (1 бонусный рубль равен 1 рублю). Ежегодное обслуживание и смс-информирование по карте предоставляется бесплатно.

«Улучшенные условия в рамках нашего флагманского продукта кредитной «Карты возможностей» позволят клиентам не только фактически бесплатно воспользоваться заемными средствами банка более полугода и получить дополнительные бонусы, но и самостоятельно определить тот уровень финансовой нагрузки, которая позволит им чувствовать себя максимально комфортно. «Карта возможностей» от ВТБ по своим параметрам стала одним из самых выгодных и удобных предложений на рынке», - резюмировал заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.