Песков заявил, что переговоры России и ЕС по взаимному признанию сертификатов о вакцинации проходят позитивно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Переговоры о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса между Россией и Евросоюзом продвигаются позитивно, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Переговоры эти продвигаются в весьма позитивном ключе. Мы рассчитываем уже в обозримой перспективе выйти на положительные результаты по взаимному признанию сертификатов о вакцинации», – сказал пресс-секретарь президента РФ.

Как писал сайт kp.ru, в октябре 2021 вопрос взаимного признания сертификатов о вакцинации обсудили представители Минздрава России и Евросоюза. В ходе встречи стороны наметили ближайшие совместные шаги: будет проведена серия экспертных консультаций для согласования основных правовых и технических параметров взаимного признания сертификатов о вакцинации.

Напомним, 2 октября 2021 в Женеве Россия и США обсудили вопрос о взаимном признании сертификатов вакцинации от коронавирусной инфекции.