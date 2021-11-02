Зеленский ввел новые санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский подписал четыре указа, которые вводят в действие новый пакет санкционных мер в отношении России. Соответствующий документ был опубликован во вторник, 2 ноября, на сайте главы государства.

"Постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 октября 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в сообщении.

Всего Зеленский ввел санкции против около 140 физических и 50 юридических лиц.

Как ранее писал сайт kp.ru, Швейцария вслед за Европейским союзом расширила свой санкционный список на фоне воссоединения Крыма с Россией. Ограничительные меры ввели в отношении восьми россиян. Это обосновали, в том числе, тем, что они «активно поддерживали действия и осуществление политики, которая подрывает и угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».