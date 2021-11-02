В России во втором полугодии 2021 возбудили более 500 уголовных дел о фальшивых сертификатах вакцинации Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России во втором полугодии этого года было возбуждено 503 уголовных дела о распространении поддельных сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции, рассказала журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Всего во втором полугодии возбуждено 503 уголовных дела, установлено 293 лица, причастных к противозаконным действиям данного вида. По инициативе органов внутренних дел заблокировано 2 036 специализированных интернет-сайтов», – сообщила она.

По ее словам, с 18 по 24 октября 2021 сотрудники полиции провели 1 326 мероприятий, чтобы выявить злоумышленников. Волк добавила, что за это время были возбуждены 14 уголовных дел, установлены 26 фигурантов и выявлены 216 интернет-ресурсов, распространяющих поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19.

Как писал сайт kp.ru, в пресс-службе компании Group-IB рассказали, что России начали покупать поддельные сертификаты о вакцинации не только отечественными, но и зарубежными вакцинами. Если летом 2021 года цены на поддельные сертификаты варьировались от 3 до 30 тысяч рублей при сроке изготовления около трех недель, то сейчас - от 4 до 12 тысяч рублей, со сроком изготовления до трех дней.