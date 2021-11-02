В Совфеде пообещали в 2022 году повысить пенсии и пособия на уровень инфляции

Индексация пенсий в следующем году будет выше базового уровня инфляции Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Индексация пенсий в 2022 году будет выше базового уровня инфляции. Об этом рассказала первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова, комментируя подготовку проекта федерального бюджета на 2022 год во втором чтении.

По словам Перминовой, в бюджет уже заложены средства на то, чтобы проиндексировать пенсии выше базового уровня, который составляет 4,4%. Повышение может составить выше этих данных на 1,3-1,5%. То есть, пенсии проиндексируют на базовый уровень инфляции.

"Антон Германович Силуанов (глава Минфина, - прим.ред.) обещал, что ко второму чтению проекта бюджета продолжит работу по уточнению уровня инфляции, чтобы проиндексировать пособие и выплаты, которые идут из бюджета, что это будет приближено к фактическому", - цитирует Перминову РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин предложил узаконить индексацию материнского капитала «не по прогнозной, а по фактической инфляции», как уже делают с другими соцвыплатами.