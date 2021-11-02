Жителям Омской области грозит до 8 лет колонии за ловлю стерлядей и осетра

Браконьерам грозит тюремный срок Фото: из открытых источников

В Омской области задержали 45-летнего местного жителя и его супругу. Их обвиняют в браконьерстве.

Все произошло на Иртыше в районе деревни Секменево. По версии следствия, супреги выловили сетью – что само по себе запрещено – пять стерлядей и одного осетра, находящегося в Красной книге РФ. Причиненный рыбаками ущерб оценили в 183 тысячи рублей.

Как сообщает портал «Город55» со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного комитета, обвиняемых задержали большереченские полицейские и инспектор Омского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания Верхнеобского территориального управления федерального агентства по рыболовству.

В отношении фигурантов возбудили уголовное дело сразу по двум статьям: за незаконную ловлю сетью и добычу краснокнижной рыбы. Ситуацию осложняет, что преступление совершено группой лиц и по предварительному сговору).

Материалы уже переданы на рассмотрение в суд. Если вину рыбаков докажут, им грозит до 8 лет лишения свободы.